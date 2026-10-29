adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
150.30CHF
7.20CHF
5.03 %
29.10.2026
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30.10.2026 06:45:22
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die vollständigen Quartalszahlen untermauerten die angemessene Qualität der finanziellen Entwicklung und das breit angelegte Wachstum, schrieb Piral Dadhania in der am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
166.65 €
|
Abst. Kursziel*:
26.01%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
166.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.20%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu adidas
|
29.10.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
29.10.26
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|
29.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: nachmittags Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX fester (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Adidas will in Europa im vierten Quartal wieder wachsen - Aktie gefragt (AWP)
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|06:45
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|RBC Capital Markets
|29.10.26
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|29.10.26
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|29.10.26
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|06:47
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|JP Morgan Chase & Co.
|06:45
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|RBC Capital Markets
|29.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|29.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|150.30
|5.03%
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|06:44
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