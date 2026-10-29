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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

150.30
CHF
7.20
CHF
5.03 %
29.10.2026
SWX
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30.10.2026 06:45:22

adidas Outperform

adidas
151.96 CHF 4.63%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die vollständigen Quartalszahlen untermauerten die angemessene Qualität der finanziellen Entwicklung und das breit angelegte Wachstum, schrieb Piral Dadhania in der am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
166.65 € 		Abst. Kursziel*:
26.01%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
166.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.20%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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adidas 150.30 5.03% adidas