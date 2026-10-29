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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

151.05
CHF
7.95
CHF
5.56 %
13:16:28
SWX
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29.10.2026 09:35:39

adidas Outperform

adidas
151.96 CHF 4.63%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Adidas nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate enthielten keine größeren Überraschungen mehr und belegten eine Fortsetzung der starken globalen Trends aus dem ersten Halbjahr, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:15 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
200.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
162.25 € 		Abst. Kursziel*:
23.27%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
164.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.95%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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adidas 151.05 5.56% adidas