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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

150.30
CHF
7.20
CHF
5.03 %
17:30:00
SWX
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29.10.2026 20:03:46

adidas Buy

adidas
151.96 CHF 4.63%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas von 187 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Eckdaten hätten die Annahme untermauert, dass des Sportartikelhersteller mit derzeitigen Herausforderungen erfolgreich umgehen könne, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf nachlassenden Rückenwind in puncto Betriebskapital, das stark marketinggeprägte Marktumfeld in Europa und die Alterung der "Terrace"-Produktlinie. Ganz frisch sei nun noch das Vertrauen in die mittelfristige Gewinnentwicklung gestärkt worden./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
200.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
166.75 € 		Abst. Kursziel*:
19.94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
167.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.55%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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