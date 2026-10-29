adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas von 187 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Eckdaten hätten die Annahme untermauert, dass des Sportartikelhersteller mit derzeitigen Herausforderungen erfolgreich umgehen könne, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf nachlassenden Rückenwind in puncto Betriebskapital, das stark marketinggeprägte Marktumfeld in Europa und die Alterung der "Terrace"-Produktlinie. Ganz frisch sei nun noch das Vertrauen in die mittelfristige Gewinnentwicklung gestärkt worden./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
166.75 €
|
Abst. Kursziel*:
19.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
167.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.55%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
17:58
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
17:58
|Aufschläge in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
16:29
|adidas Aktie News: adidas am Nachmittag stark gefragt (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: nachmittags Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
12:54
|Adidas will in Europa im vierten Quartal wieder wachsen - Aktie gefragt (AWP)
Analysen zu adidas
|20:03
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|adidas Neutral
|UBS AG
|10:17
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|20:03
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|adidas Neutral
|UBS AG
|10:17
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|20:03
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:49
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:58
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|150.30
|5.03%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:03
|
Jefferies & Company Inc.
adidas Buy
|19:01
|
Jefferies & Company Inc.
Basler Buy
|18:28
|
Jefferies & Company Inc.
OHB Buy
|18:05
|
JP Morgan Chase & Co.
Symrise Overweight
|17:35
|
DZ BANK
SAFRAN Kaufen
|17:29
|
DZ BANK
MTU Aero Engines Kaufen
|17:07
|
DZ BANK
Danone Kaufen