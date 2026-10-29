adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 187 Euro auf "Buy" belassen. Die zusätzlichen Details zu den schon veröffentlichten Eckdaten bestätigten ein vom Direktkundengeschäft getragenes Wachstum, schrieb James Grzinic am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Aktionäre dürften es begrüßen, dass das Wachstum der Lagerbestände hinter dem Umsatzanstieg zurückbleibe, und bei der anstehenden Analystenkonferenz besonders auf Aussagen zu den Margenfortschritten achten./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
187.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
163.60 €
|
Abst. Kursziel*:
14.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
164.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.71%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
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10:52
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Analysen zu adidas
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|adidas Neutral
|UBS AG
|10:17
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:49
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10:58
|adidas Neutral
|UBS AG
|10:17
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:49
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10:17
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:49
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:58
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|150.45
|5.14%
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