adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas vor den am 30. Juli erwarteten Halbjahreszahlen von 190 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pre-Close-Call des Sportartikelherstellers biete eine gute Gelegenheit, die Konsensschätzungen für das zweite Quartal und das zweite Halbjahr auf ihre Plausibilität zu überprüfen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montagabend vorliegenden Studie. Insgesamt erschienen die Wachstumserwartungen für das zweite Quartal etwas konservativ. Die Äußerung über ein operatives Jahresergebnis (Ebit), das etwa 7 Prozent über der Unternehmensprognose liege, sei zugleich nachvollziehbar./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
205.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
181.50 €
|
Abst. Kursziel*:
12.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
174.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.71%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
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