Zuversicht in Zürich: SMI nachmittags im Plus

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0.35 Prozent fester bei 14’595.75 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1.686 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SMI 0.202 Prozent fester bei 14’574.32 Punkten, nach 14’544.91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14’623.57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14’545.64 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.07.2026, lag der SMI-Kurs bei 14’235.09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Stand von 13’100.63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, mit 11’866.85 Punkten bewertet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 10.18 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14’656.05 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 1.85 Prozent auf 58.40 CHF), Richemont (+ 1.79 Prozent auf 198.95 CHF), Logitech (+ 1.49 Prozent auf 85.92 CHF), Roche (+ 0.84 Prozent auf 370.40 CHF) und Lonza (+ 0.70 Prozent auf 576.20 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Nestlé (-0.90 Prozent auf 80.48 CHF), Geberit (-0.78 Prozent auf 557.00 CHF), Swisscom (-0.72 Prozent auf 624.50 CHF), Partners Group (-0.46 Prozent auf 729.00 CHF) und Givaudan (-0.36 Prozent auf 3’357.00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1’147’054 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 312.813 Mrd. Euro den grössten Anteil.

SMI-Fundamentaldaten

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch