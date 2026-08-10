SMI 998089 / CH0009980894
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|SMI-Kursverlauf
|
10.08.2026 15:58:13
Zuversicht in Zürich: SMI nachmittags im Plus
Heutiger Marktbericht zum SMI.
Um 15:41 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0.35 Prozent fester bei 14’595.75 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1.686 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SMI 0.202 Prozent fester bei 14’574.32 Punkten, nach 14’544.91 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14’623.57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14’545.64 Punkten.
SMI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 10.07.2026, lag der SMI-Kurs bei 14’235.09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Stand von 13’100.63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, mit 11’866.85 Punkten bewertet.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 10.18 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14’656.05 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 1.85 Prozent auf 58.40 CHF), Richemont (+ 1.79 Prozent auf 198.95 CHF), Logitech (+ 1.49 Prozent auf 85.92 CHF), Roche (+ 0.84 Prozent auf 370.40 CHF) und Lonza (+ 0.70 Prozent auf 576.20 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Nestlé (-0.90 Prozent auf 80.48 CHF), Geberit (-0.78 Prozent auf 557.00 CHF), Swisscom (-0.72 Prozent auf 624.50 CHF), Partners Group (-0.46 Prozent auf 729.00 CHF) und Givaudan (-0.36 Prozent auf 3’357.00 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SMI
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1’147’054 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 312.813 Mrd. Euro den grössten Anteil.
SMI-Fundamentaldaten
Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14’633.70
|0.61%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.