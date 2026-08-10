Zuversicht in Zürich: SMI liegt mittags im Plus

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.24 Prozent fester bei 14’580.10 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1.686 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.202 Prozent stärker bei 14’574.32 Punkten in den Handel, nach 14’544.91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14’545.64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14’589.00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der SMI einen Wert von 14’235.09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 13’100.63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 11’866.85 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.06 Prozent. Bei 14’656.05 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Zähler.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Logitech (+ 3.21 Prozent auf 87.38 CHF), Richemont (+ 1.69 Prozent auf 198.75 CHF), Holcim (+ 1.36) Prozent auf 71.78 CHF), Amrize (+ 1.21 Prozent auf 38.60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.05 Prozent auf 82.62 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Swisscom (-0.72 Prozent auf 624.50 CHF), Swiss Life (-0.57 Prozent auf 948.80 CHF), Nestlé (-0.53 Prozent auf 80.78 CHF), Swiss Re (-0.51 Prozent auf 137.80 CHF) und Partners Group (-0.44 Prozent auf 729.20 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 572’899 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 312.813 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10.24 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 6.24 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch