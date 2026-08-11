PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2
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11.08.2026 14:01:00
PNE-Aktie stürzt ab: Kaufinteresse liegt unter Börsenkurs
Der Windparkentwickler PNE könnte einem Pressebericht zufolge vollständig in neue Hände gehen.
Allerdings deute das erhaltene Marktinteresse darauf hin, dass die Preisvorstellungen etwaiger Erwerber unterhalb des derzeitigen Börsenkursniveaus der PNE-Aktie liegen. Der Medienbericht hatte zunächst Hoffnungen auf einen Aufschlag geweckt. Anleger zogen sich daraufhin zurück. Die PNE-Aktie bricht am Dienstagvormittag um ein Fünftel ein. Der Abschlag, der sich auf XETRA auf 19,31 Prozent auf 7,98 Euro beläuft, ist eine Fortsetzung des Abwärtstrends seit dem Jahresstart. "Es ist nun unsicher, ob ein Deal zustande kommt", sagte ein Händler.
Im Januar 2023 war bekanntgeworden, dass die von Morgan Stanley kontrollierte Photon Management GmbH den Verkauf ihres Anteils an PNE von 48 Prozent abgeblasen hatte. Seitdem hat sich die Aktie mehr als halbiert.
"Es werden momentan viele Gespräche mit Investoren geführt. Aber die Lage auf dem Markt ist, wie sie ist. Der Ausgang ist absolut offen", zitierte das "Handelsblatt" am Montag einen Insider. Mit Ergebnissen sei nicht vor dem Herbst zu rechnen. Die Aktionäre seien über den Vorgang bereits informiert. Auf Anfrage der Zeitung habe ein PNE-Sprecher keinen Kommentar abgeben wollen.
Sollte sich ein Käufer finden, rechneten Insider mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro, hatte es in dem Bericht geheissen. An der Börse ist PNE zurzeit gut 670 Millionen Euro wert.
DÜSSELDORF (awp international)
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