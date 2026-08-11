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Rohstoffe aktuell 11.08.2026 10:13:20

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag

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Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 4.365,79 US-Dollar und damit -0,53 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.388,97 US-Dollar.

Derweil notiert der Silberpreis bei 64,71 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (65,76 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,60 Prozent.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 0,17 Prozent auf 1.749,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.746,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,11 Prozent auf 1.378,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.376,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 2,10 Prozent auf 89,56 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 87,72 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 10:11 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 2,35 Prozent auf 84,06 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 82,13 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen reduziert sich der Baumwolle um -1,25 Prozent auf 0,82 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,83 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis nordwärts. Um 09:47 Uhr steht ein Plus von 0,23 Prozent auf 3,25 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Haferpreis-Kurs noch bei 3,24 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Maispreis um 0,46 Prozent auf 4,40 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,38 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (11,58 US-Dollar) geht es um -0,26 Prozent auf 11,55 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Sojabohnenmehlpreis um -0,13 Prozent auf 303,30 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 303,70 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,03 Prozent auf 0,69 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,12 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -0,54 Prozent auf 2,78 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,79 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Milchpreis um -0,72 Prozent auf 16,60 US-Dollar. Am Vortag notierte der Milchpreis bei 16,72 US-Dollar.

Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 110,69 US-Dollar am Vortag auf 112,27 US-Dollar nach oben (+1,43Prozent).

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 117,55 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (121,25 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sandra Cunningham / Shutterstock.com
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