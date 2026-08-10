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Index-Bewegung 10.08.2026 17:58:12

Freundlicher Handel: SMI letztendlich mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel: SMI letztendlich mit positivem Vorzeichen

Am Abend zeigten sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Letztendlich ging es im SMI im SIX-Handel um 0.61 Prozent nach oben auf 14’633.70 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.686 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.202 Prozent auf 14’574.32 Punkte an der Kurstafel, nach 14’544.91 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’545.64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14’633.70 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der SMI einen Stand von 14’235.09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13’100.63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der SMI mit 11’866.85 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 10.47 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’656.05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12’053.51 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Richemont (+ 2.74 Prozent auf 200.80 CHF), Alcon (+ 1.71 Prozent auf 58.32 CHF), Roche (+ 1.58 Prozent auf 373.10 CHF), Lonza (+ 1.29 Prozent auf 579.60 CHF) und Logitech (+ 1.23 Prozent auf 85.70 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Amrize (-1.10 Prozent auf 37.72 CHF), Geberit (-0.93 Prozent auf 556.20 CHF), Nestlé (-0.74 Prozent auf 80.61 CHF), Swisscom (-0.56 Prozent auf 625.50 CHF) und Partners Group (-0.38 Prozent auf 729.60 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 2’896’717 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 312.813 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.24 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’478.65 13.72 SJDBFU
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Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SGBNXU
Long 13’057.30 8.87 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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