Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge

Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0.63 Prozent leichter bei 24’159.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24’434.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’129.50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte am letzten Handelstag imJuni, dem 30.06.2025, den Wert von 23’935.00 Punkten. Der LUS-DAX stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 22’680.00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2024, bei 18’501.00 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21.01 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 24’645.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18’821.00 Zählern registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Symrise (+ 2.89 Prozent auf 80.42 EUR), Porsche (+ 2.00 Prozent auf 44.91 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.74 Prozent auf 379.60 EUR), Heidelberg Materials (+ 1.21 Prozent auf 201.40 EUR) und Commerzbank (+ 0.98 Prozent auf 31.98 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Zalando (-4.43 Prozent auf 25.66 EUR), Siemens Healthineers (-3.86 Prozent auf 47.58 EUR), adidas (-3.66 Prozent auf 168.50 EUR), Infineon (-2.61 Prozent auf 34.95 EUR) und Bayer (-2.20 Prozent auf 27.59 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3’526’166 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 294.644 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Porsche Automobil vz lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.02 Prozent.

Redaktion finanzen.ch