Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Analyst Toby Ogg passte nach den Zweitquartalszahlen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für den Software-Entwickler um die Ergebnisse, Wechselkurse und die Prognosen für den weiteren Geschäftsverlauf an./rob/bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 11:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 18:00 / BST



