SAP Aktie 345952 / DE0007164600
130.08CHF
38.63CHF
42.24 %
05.06.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.09.2025 22:22:44
SAP SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Analyst Toby Ogg passte nach den Zweitquartalszahlen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für den Software-Entwickler um die Ergebnisse, Wechselkurse und die Prognosen für den weiteren Geschäftsverlauf an./rob/bek/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 11:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 18:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
290.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
231.55 €
|
Abst. Kursziel*:
25.24%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
230.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.68%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
03.09.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
03.09.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
03.09.25
|XETRA-Handel: DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.25
|SAP SE Aktie News: SAP SE reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|07:04
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|08.08.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|SAP SE
|130.08
|42.24%
