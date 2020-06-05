|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.09.2025 09:31:02
SAP SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 275 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sven Merkt traut den Walldorfern laut seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zu, dass sie bis 2030 die "Rule of 40" erfüllen. Dabei müssen Softwareunternehmen bei jährlichem Gewinnwachstum und Ergebnismarge in Summe 40 Prozent erreichen./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 19:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Overweight
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
230.85 €
|
Abst. Kursziel*:
29.95%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
230.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.95%
|
Analyst Name::
Sven Merkt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAP SE
|
09:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Vormittag gestärkt (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
09:28
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel LUS-DAX zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.09.25