Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Am Abend zogen sich die Börsianer in Europa zurück.

Deutsche Telekom
29.70 CHF 2.03%
Kaufen Verkaufen

Letztendlich notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.59 Prozent leichter bei 5’315.31 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4.465 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.189 Prozent fester bei 5’356.79 Punkten in den Freitagshandel, nach 5’346.71 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5’301.18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’372.26 Punkten lag.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0.675 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.08.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5’249.59 Punkte. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 05.06.2025, mit 5’410.55 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 05.09.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4’815.15 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 8.08 Prozent zu Buche. Bei 5’568.19 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4’540.22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 1.47 Prozent auf 175.70 EUR), Rheinmetall (+ 1.13 Prozent auf 1’744.50 EUR), Infineon (+ 0.96 Prozent auf 31.58 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0.83 Prozent auf 99.92 EUR) und Stellantis (+ 0.38 Prozent auf 7.75 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-2.12 Prozent auf 228.25 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.84 Prozent auf 5.27 EUR), UniCredit (-1.80 Prozent auf 65.10 EUR), Siemens (-1.76 Prozent auf 226.00 EUR) und Airbus SE (-1.66 Prozent auf 183.78 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3’552’574 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 269.430 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

