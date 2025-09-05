SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|STOXX 50-Performance im Fokus
05.09.2025 17:58:25
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten
Der STOXX 50 zeigte sich am Freitag im Minus.
Zum Handelsende tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.61 Prozent tiefer bei 4’544.91 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.062 Prozent auf 4’575.57 Punkte an der Kurstafel, nach 4’572.74 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4’536.70 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’587.48 Zählern.
STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0.224 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 05.08.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’427.10 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.06.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’564.42 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’410.63 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 4.75 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4’826.72 Punkten. Bei 3’921.71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 2.19 Prozent auf 144.55 CHF), Rio Tinto (+ 1.67 Prozent auf 46.81 GBP), National Grid (+ 1.32) Prozent auf 10.34 GBP), Rolls-Royce (+ 0.56 Prozent auf 10.76 GBP) und GSK (+ 0.48 Prozent auf 14.76 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen BP (-2.64 Prozent auf 4.16 GBP), SAP SE (-2.12 Prozent auf 228.25 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.84 Prozent auf 5.27 EUR), UniCredit (-1.80 Prozent auf 65.10 EUR) und Siemens (-1.76 Prozent auf 226.00 EUR) unter Druck.
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 22’314’983 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 269.430 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte
2025 präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.98 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
