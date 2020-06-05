Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’867 0.2%  SPI 16’566 0.0%  Dow 44’210 0.6%  DAX 24’163 -0.1%  Euro 0.9420 0.1%  EStoxx50 5’348 0.3%  Gold 3’398 0.0%  Bitcoin 94’070 -0.6%  Dollar 0.8074 0.1%  Öl 66.6 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Sandoz124359842Zurich Insurance1107539Novo Nordisk129508879
Top News
So viel Verlust hätte ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr bedeutet
Wie viel Gewinn ein Investment in Chainlink von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Trump reklamiert Bitcoin-Rallye für sich - Experten bleiben skeptisch
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Richemont-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
Suche...
Plus500 Depot

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

130.08
CHF
38.63
CHF
42.24 %
05.06.2020
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.08.2025 18:41:53

SAP SE Buy

SAP
237.53 CHF -1.11%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Unter Investoren habe sich die jüngste Debatte über den Software-Konzern vor allem auf das Potenzial für Margensteigerungen konzentriert, schrieb Charles Brennan in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Seine Gespräche mit dem Vorstandsvorsitzenden ließen derweil darauf schließen, dass das Risiko einer Unterinvestition in Künstliche Intelligenz (KI) wahrscheinlich größer sei als das Risiko einer Überinvestition in KI. Nach Auffassung des Experten sollte SAP den Schwerpunkt seiner Aktivitäten auf die Aufrechterhaltung der Führungsposition in diesem Bereich legen und nicht auf Margensteigerungen./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf SAP

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender SAP-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender SAP-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
290.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
250.00 € 		Abst. Kursziel*:
16.00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
250.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.88%
Analyst Name::
Charles Brennan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?