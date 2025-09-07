Wie werden die Punkte ermittelt? Der DAX und seine Entstehungsgeschichte

Der DAX - Deutschlands Leitindex und seine Entstehungsgeschichte

Das ARD-Bildungsformat Planet Wissen erklärt recht einfach, dass es sich bei einem Index um einen gemeinsamen, zusammengefassten Wert mehrerer Unternehmen handelt. Die grossen dieser Indizes bezeichnet man als Leitindizes. Ein solcher ist etwa der deutsche Aktienindex DAX.

Der DAX erfasst, Angaben der Deutschen Börse zufolge, rund 80 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung deutscher Aktiengesellschaften. Darüber hinaus bildet er etwa 90 Prozent der an deutschen Börsen gehandelten Volumina an Aktien ab. Zur Berechnung des Indizes werden der Gesamtwert aller DAX-Aktien, sowie die Kurse der entsprechenden Unternehmen mit einbezogen.

Das Nachrichtenportal t-online berichtet, der deutsche Aktienindex wurde von einem damaligen Journalisten der Börsen-Zeitung ins Leben gerufen. Der Reporter Frank Mella sollte einen Index für den deutschen Markt entwerfen. Die Idee kam bei den Experten so gut an, dass sich der DAX etablierte.

Punkte als Indikator der Index-Performance

Die Punkte eines Indizes zeigen im Wesentlichen die Veränderung an. Man erkennt also, inwiefern sich der Index positiv oder negativ entwickelt hat. Die Veränderung der Punktzahl spiegelt somit die allgemeine Performance der im Index enthaltenen Aktien wider.

Wichtig dabei ist, die Punkte beziehen sich auf einen Ausgangswert, der zu Beginn festgelegt wurde. Dazu erklärt t-online, dass der DAX im Jahr 1987 ohne besonderen Hintergrund auf 1'000 Startpunkte festgelegt wurde.

Redaktion finanzen.ch