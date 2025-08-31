Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aussichten 31.08.2025 18:00:38

August 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Zurich Insurance-Aktie

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Zurich Insurance-Aktie.

Zurich Insurance
584.22 CHF 0.80%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie wurde im August 2025 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Zurich Insurance mit Halten ein, 1 Analyst empfiehlt die Zurich Insurance-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Zurich Insurance ein Kursziel von 480,00 CHF. Dies bedeutet einen Abschlag von 104,40 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 584,40 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.445,00 CHF-23,8511.08.2025
DZ BANK--08.08.2025
UBS AG515,00 CHF-11,8807.08.2025

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland