31.08.2025 18:00:38
August 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Zurich Insurance-Aktie
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Zurich Insurance-Aktie.
Zurich Insurance
584.22 CHF 0.80%
Die Zurich Insurance-Aktie wurde im August 2025 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.
1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Zurich Insurance mit Halten ein, 1 Analyst empfiehlt die Zurich Insurance-Aktie zu verkaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Zurich Insurance ein Kursziel von 480,00 CHF. Dies bedeutet einen Abschlag von 104,40 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 584,40 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|445,00 CHF
|-23,85
|11.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|08.08.2025
|UBS AG
|515,00 CHF
|-11,88
|07.08.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
