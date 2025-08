SAP 231.77 CHF 0.05% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für SAP von 270 auf 265 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Add" belassen. Der Softwarekonzern liefere kontinuierliche Ergebnisse ab, sei aber wohl zunehmendem Währungsgegenwind und zumindest teilweise verlängerten Verkaufszyklen ausgesetzt, schrieb Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er kürzte unter diesen Umständen etwas das Kursziel, hält eine positive Empfehlung aber nach wie vor für intakt./rob/tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 10:32 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.