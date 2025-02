HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SAP von 230 auf 275 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen zum vierten Quartal hätten die Wachstumsambitionen des Softwarekonzerns bis 2027 unterstrichen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit der Fokussierung auf das Cloud-Wachstum, KI-gesteuerte Automatisierung und Effizienz sei SAP für langfristiges Wachstum gerüstet. Der Experte verlagerte den Bewertungshorizont für die Aktie weiter in die Zukunft./edh/gl;