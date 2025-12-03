Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
39.08CHF
0.72CHF
1.87 %
09:32:18
BRXC
05.12.2025 08:03:02
Novo Nordisk Buy
Novo Nordisk
39.08 CHF 1.87%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Finanzchef Karsten Munk Knudsen habe den Fokus 2026 auf dem US-Marktstart der Abnehmpille Wegovy und weiteren Pipeline-Fortschritten, schrieb Kerry Holford am Donnerstagabend nach einem Treffen. Der Pipeline messe der Markt auf aktuellem Kursniveau viel zu wenig Wert zu./rob/ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
09:22
|Novo Nordisk-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November (finanzen.net)
|
02.12.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
27.11.25
|FDA-Antrag belastet: Novo-Nordisk-Aktie fällt nach Wegovy-Dosisupdate (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Novo Nordisk-Aktie tiefrot: Preisdruck und gescheiterte Alzheimer-Studien (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Novo Nordisk shares slump after drug failure in Alzheimer’s trial (Financial Times)
|
21.11.25
|Novo-Nordisk-Aktie unter Druck: Preissenkungen, gesenkte Prognose und auffällige Insider-Transaktionen (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Novo Nordisk-Aktie im Spannungsfeld zwischen Prognosesenkungen, Insidergeschäften und Preisanpassungen (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Wie Experten die Novo Nordisk-Aktie im Oktober einstuften (finanzen.net)
Analysen zu Novo Nordisk
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|38.69
|0.85%
