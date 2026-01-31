Danone Aktie 487663 / FR0000120644
|Aktienanalysen
31.01.2026 18:00:38
Was Analysten von der Danone-Aktie erwarten
Wie Experten die Danone-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
Im abgelaufenen Monat haben 19 Experten ihre Einschätzung der Danone-Aktie veröffentlicht.
15 Experten stufen die Danone-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 3 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 85,76 EUR beziffert, während der aktuelle Danone-Kurs an der Börse PAR bei 66,10 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|95,00 EUR
|43,72
|27.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 EUR
|36,16
|26.01.2026
|Deutsche Bank AG
|66,00 EUR
|-0,15
|26.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|23.01.2026
|Barclays Capital
|83,00 EUR
|25,57
|23.01.2026
|UBS AG
|95,00 EUR
|43,72
|22.01.2026
|Bernstein Research
|92,00 EUR
|39,18
|21.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 EUR
|36,16
|21.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|86,00 EUR
|30,11
|21.01.2026
|Deutsche Bank AG
|66,00 EUR
|-0,15
|20.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|86,00 EUR
|30,11
|19.01.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|82,40 EUR
|24,66
|19.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|16.01.2026
|UBS AG
|95,00 EUR
|43,72
|15.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|86,00 EUR
|30,11
|15.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 EUR
|36,16
|14.01.2026
|Barclays Capital
|85,00 EUR
|28,59
|14.01.2026
|Deutsche Bank AG
|67,00 EUR
|1,36
|12.01.2026
|UBS AG
|95,00 EUR
|43,72
|09.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|88,00 EUR
|33,13
|07.01.2026
|Bernstein Research
|92,00 EUR
|39,18
|07.01.2026
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
