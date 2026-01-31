Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Danone Aktie 487663 / FR0000120644

Aktienanalysen 31.01.2026

Was Analysten von der Danone-Aktie erwarten

Was Analysten von der Danone-Aktie erwarten

Wie Experten die Danone-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.

Danone
60.74 CHF -0.16%
Im abgelaufenen Monat haben 19 Experten ihre Einschätzung der Danone-Aktie veröffentlicht.

15 Experten stufen die Danone-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 3 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 85,76 EUR beziffert, während der aktuelle Danone-Kurs an der Börse PAR bei 66,10 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG95,00 EUR43,7227.01.2026
JP Morgan Chase & Co.90,00 EUR36,1626.01.2026
Deutsche Bank AG66,00 EUR-0,1526.01.2026
Jefferies & Company Inc.--23.01.2026
Barclays Capital83,00 EUR25,5723.01.2026
UBS AG95,00 EUR43,7222.01.2026
Bernstein Research92,00 EUR39,1821.01.2026
JP Morgan Chase & Co.90,00 EUR36,1621.01.2026
Jefferies & Company Inc.86,00 EUR30,1121.01.2026
Deutsche Bank AG66,00 EUR-0,1520.01.2026
Jefferies & Company Inc.86,00 EUR30,1119.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)82,40 EUR24,6619.01.2026
JP Morgan Chase & Co.--16.01.2026
UBS AG95,00 EUR43,7215.01.2026
Jefferies & Company Inc.86,00 EUR30,1115.01.2026
JP Morgan Chase & Co.90,00 EUR36,1614.01.2026
Barclays Capital85,00 EUR28,5914.01.2026
Deutsche Bank AG67,00 EUR1,3612.01.2026
UBS AG95,00 EUR43,7209.01.2026
Jefferies & Company Inc.88,00 EUR33,1307.01.2026
Bernstein Research92,00 EUR39,1807.01.2026

Redaktion finanzen.ch


