Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’014 0.7%  SPI 19’256 0.5%  Dow 48’978 -1.1%  DAX 25’284 0.0%  Euro 0.9037 0.0%  EStoxx50 6’138 -0.4%  Gold 5’387 2.1%  Bitcoin 51’011 0.9%  Dollar 0.7701 0.3%  Öl 78.7 8.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ARYZTA-Aktie: Unternehmen senkt Schulden und will Urs Jordi zum permanenten CEO machen
Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor
Leonteq-Aktie: Raiffeisen verkauft Grossteil der Beteiligung
Gurit-Aktie: Auch 2025 weiterhin in den roten Zahlen
Ausblick: BigBear.ai stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot

SPI 998750 / CH0009987501

19’255.70 Pkt
104.09 Pkt
0.54 %
17:40:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Geändert am: 02.03.2026 07:46:32

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich in Rot

Am Montag geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich nach unten.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt verbuchte am Freitag Zuwächse.

Der SMI eröffnete die Sitzung bereits etwas fester und konnte im weiteren Verlauf die 14'000 Punkte-Hürde überspringen, wo er den Handelstag auch beendete. Sein Schlussstand: 14'014,30 Punkte (+0,72 Prozent)

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI starteten fester und konnten im Anschluss weitere Gewinne verzeichnen. Sie gingen ebenso 0,54 Prozent fester bei 19'255,70 Punkten bzw. 0,42 Prozent fester bei 2'215,00 Zählern in den Feierabend.

Während die US-Börsen nur wenige Impulse lieferten - insbesondere die NASDAQ kam durch Kursverluste bei NVIDIA unter Druck -, entwickelten sich die Börsen in Asien positiv. Am Markt war von einer insgesamt recht guten Stimmung vor dem Wochenende die Rede.

Insgesamt hielt sich aber ein gewisses Mass an Unsicherheit. "Irgendwie ist immer eine Grundnervosität zu spüren, dass es bald einmal zu einer grösseren Korrektur kommt", sagte ein Marktbeobachter. Mögliche Auslöser gebe es viele: von der Politik (Iran etc.) bis zu KI oder die Intransparenz im Private Credit Sektor.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Freitag zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung quasi unverändert, stieg im Anschluss vorübergehend ins Plus und tendierte am Freitagnachmittag nahe der Nulllinie. Er beendete den Handel 0,02 Prozent tiefer bei 25'284,26 Punkten.

In einem weiter von Vorsicht geprägten Umfeld hatte der DAX am Freitag seine jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Damit blieb das Börsenbarometer über der 25'000-Punkte-Marke, die er im frühen Wochenverlauf noch unterschritten hatte.

Für etwas Verstimmung sorgten zuletzt die stärker als erwartet gestiegenen US-Erzeugerpreise. Das Börsenbarometer blieb gleichwohl über der viel beachteten 25.000-Punkte-Marke, die es im Wochenverlauf überwunden hatte.

Der Iran kündigte nach einer Verhandlungsrunde mit den USA weitere Gespräche für kommende Woche an. Ab Montag seien in Wien, wo die Zentrale der Internationalen Atomenergiebehörde sitzt, "technische Gespräche" geplant, sagte Aussenminister Abbas Araghtschi vor Reportern. Sollten sie stattfinden, dürften Details eines möglichen Abkommens ausgehandelt werden.

Ob es aber tatsächlich zu einer weiteren Verhandlungsrunde beider Seiten kommen wird, ist noch unklar. US-Präsident Donald Trump hatte der iranischen Staatsführung vor einer Woche ein Ultimatum bis Anfang März gestellt. Das US-Militär hat inzwischen eine massive Streitmacht in die Region verlegt.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Freitag während der gesamten Sitzung in der Verlustzone.

Der Dow Jones zeigte sich schwächer und rutschte um 1,05 Prozent auf 48'977,92 Punkte ab.
Der NASDAQ Composite verlor zum Handelsschluss 0,92 Prozent und schloss auf 22'668,21 Zählern.

Anzeichen einer möglichen Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran haben die US-Börsen am Freitag ins Minus gedrückt. Hintergrund waren Händlern zufolge Medienberichte, laut denen die USA Mitarbeitern der Botschaft in Israel die sofortige Ausreise empfiehlt. Das schürte die Befürchtung eines möglichen unmittelbar bevorstehenden US-Militärschlags gegen den Iran. Für den Fall eines Angriffs schliessen Beobachter nicht aus, dass der Iran auch Ziele in Israel angreifen könnte. Überraschend deutlich gestiegene US-Erzeugerpreise nährten derweil Inflationssorgen.

Die Ölpreise legten in Erwartung einer Angebotsverknappung im Fall eines Militärschlags deutlich zu. Der "sichere Hafen" Gold holte die zwischenzeitlichen Verluste wieder auf und drehte ins Plus.

Die andauernden Nachwirkungen der NVIDIA-Geschäftszahlen traten dagegen etwas in den Hintergrund. Obwohl der Chiphersteller klar besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen vorgelegt hatte, hielten sich hartnäckig Bedenken bezüglich der schnell zunehmenden Konkurrenz, der Nachhaltigkeit der stark steigenden Kundennachfrage und der Unsicherheit darüber, wann es nachhaltige Renditen geben wird.

ASIEN

Die Börsen Fernost zeigen sich zum Wochenstart mehrheitlich in Rot.

In Tokio präsentiert sich der Nikkei 225 zeitweise mit einem Verlust von 1,58 Prozent bei 57'918,59 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zum Wochenstart unterdessen mit einem Plus von 0,56 Prozent bei 4'184,91 Zählern.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng stellenweise auf rotem Terrain bei Minus 1,53 Prozent bei 26'224,25 Einheiten und verliert auch anschliessend weiter an Boden.

Die Angriffe der USA und Israel gegen den Iran sorgen zu Wochenbeginn für teils kräftige Abgaben an den ostasiatischen Aktienmärkten. Im Gegenzug legen die Ölpreise stark zu und die Anleger schichten verstärkt in "sichere Häfen" wie Gold um. Die deutlichsten Abgaben verzeichnen die Börsen in Hongkong und Tokio, wo es für den Hang-Seng-Index und den Nikkei-225 abwärts geht. In Hongkong belasten zusätzlich Abgaben bei den Technologie-Werten.

Der Iran möchte nach Aussage von US-Präsident Donald Trump die Verhandlungen mit den USA wieder aufnehmen, nur einen Tag nach der Tötung des islamistischen Regime-Führers Ayatollah Ali Khamenei. "Sie wollen reden, und ich habe zugestimmt zu reden, also werde ich mit ihnen sprechen", sagte Trump dem US-Politikmagazin The Atlantic. Trump nannte aber keinen Zeitplan für Gespräche, gab allerdings an, dass einige der iranischen Offiziellen, die zuvor an Gesprächen mit den USA beteiligt waren, nun tot sind.

Die Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Weltwirtschaft hingen vom Öl- und Gasfluss durch die Strasse von Hormus ab, so der Leiter für Volkswirtschaft und Next Generation Research. "In den kommenden Wochen ist unser Basisszenario das übliche Muster eines kurzlebigen, aber diesmal intensiveren Öl- und Gaspreisanstiegs", so Rucker.

Die Angriffe der USA und Israel auf den Iran könnten für China "ein grösseres Problem" darstellen als die US-Operationen in Venezuela, so die Natixis-Ökonomin Alicia Garcia Herrero. Das Risiko für Chinas Energiesicherheit sei erheblich grösser, da China mehr Öl aus dem Iran als aus Venezuela importiere, merkt sie an. Zudem habe der Iran verbilligtes Rohöl geliefert, das die US-Sanktionen umgehe. China habe zudem eine 25-jährige strategische Partnerschaft mit dem Iran, die 2021 unterzeichnet wurde und eine Investition von 400 Milliarden US-Dollar in die iranischen Energie-, Infrastruktur- und Technologiesektoren umfasse.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

27.02.26 Marktüberblick: Erholung im Software-Sektor
27.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neue Aufwärtsimpulse?
26.02.26 I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
26.02.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
26.02.26 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
26.02.26 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’527.06 19.88 SB5BKU
Short 14’815.29 13.98 BZWSSU
Short 15’374.27 8.92 STVB4U
SMI-Kurs: 14’014.30 27.02.2026 17:30:24
Long 13’390.81 19.88 SJ9BGU
Long 13’093.53 13.91 SIDB4U
Long 12’540.24 8.98 SXPBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
02.03.26 TD-MI Inflation Gauge (MoM)
02.03.26 TD-MI Inflation Gauge (YoY)
02.03.26 S&P Global Manufacturing PMI
02.03.26 Company Gross Operating Profits (QoQ)
02.03.26 S&P Global Manufacturing PMI
02.03.26 Jibun Bank Manufacturing PMI
02.03.26 ANZ Job Advertisements
02.03.26 AIB Manufacturing PMI
02.03.26 Exporte
02.03.26 Inflation ( Jahr )
02.03.26 Inflation (im Monatsvergleich)
02.03.26 Kerninflation ( Jahr )
02.03.26 Importe
02.03.26 Handelsbilanz
02.03.26 Exporte
02.03.26 Importe
02.03.26 Handelsbilanz
02.03.26 HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) verarbeitendes Gewerbe
02.03.26 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
02.03.26 RBA Rohstoffindex SDR (Jahr)
02.03.26 Nevi Einkaufsmanagerindex (EMI) der Industrie
02.03.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Herstellung
02.03.26 Quartalsweise angegebenes Bruttoinlandsprodukt
02.03.26 Exporte
02.03.26 Nationwide Immobilienpreise n.s.a (Jahr)
02.03.26 Nationwide Immobilienpreise s.a (Monat)
02.03.26 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
02.03.26 Einzelhandelsumsätze (Monat)
02.03.26 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
02.03.26 Handelsbilanz
02.03.26 EMI für das verarbeitende Gewerbe
02.03.26 Reale Einzelhandelsumsätze (Jahr)
02.03.26 Arbeitslosenquote
02.03.26 Arbeitslosenqoute
02.03.26 HALPIM EMI für das verarbeitende Gewerbe
02.03.26 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
02.03.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
02.03.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex
02.03.26 SWME - Einkaufsmanagerindex
02.03.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
02.03.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
02.03.26 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
02.03.26 Bruttoinlandsprodukt, Quartal (im Jahresvergleich)
02.03.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
02.03.26 HCOB Manufacturing PMI
02.03.26 EZB-Mitglied Elderson spricht
02.03.26 M4 Geldmenge (Monat)
02.03.26 Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen
02.03.26 M4 Geldmenge (Jahr)
02.03.26 Hypothekengenehmigungen
02.03.26 Konsumentenkredit
02.03.26 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
02.03.26 Industrieproduktion
02.03.26 Kumulativer Industrieertrag
02.03.26 Industrieproduktion
02.03.26 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
02.03.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
02.03.26 IMACEC
02.03.26 Gesamtverkäufe von Neufahrzeugen
02.03.26 EMI für das verarbeitende Gewerbe
02.03.26 Haushaltsausgleich
02.03.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie
02.03.26 EZB-Mitglied Nagel spricht
02.03.26 M2 Geldmenge
02.03.26 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
02.03.26 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
02.03.26 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
02.03.26 ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe
02.03.26 ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe
02.03.26 ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe
02.03.26 ISM Produktion Bezahlte Preise
02.03.26 BoE Ramsden Rede
02.03.26 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
02.03.26 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
02.03.26 Steuereinkünfte ( Monat )
02.03.26 Haushaltsbilanz, Pesos
02.03.26 RBA-Gouverneur Bullock spricht
02.03.26 Baubewilligungen (Monat)

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

Rohstoffe im Februar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Februar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Februar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/CHF 1.0306 0.0009
0.08
EUR/USD 1.1736 -0.0042
-0.36
USD/EUR 0.8524 0.0032
0.37
EUR/CHF 0.9037 -0.0003
-0.03
JPY/CHF 0.0049 0.0000
-0.19
CHF/EUR 1.1063 0.0034
0.31
CHF/GBP 0.9702 0.0033
0.34
CHF/USD 1.2982 0.0014
0.10
CHF/JPY 203.7830 1.3780
0.68
USD/CHF 0.7702 0.0026
0.34
GBP/BTC 0.0000 0.0000
-0.99
EUR/BTC 0.0000 0.0000
-1.02
JPY/BTC 0.0000 0.0000
-3.84
CHF/BTC 0.0000 0.0000
-0.89
USD/BTC 0.0000 0.0000
-0.82
EUR/ETH 0.0006 0.0000
-0.67
JPY/ETH 0.0000 0.0000
-0.59
CHF/ETH 0.0007 0.0000
-0.57
USD/ETH 0.0005 0.0000
-0.48
GBP/ETH 0.0007 0.0000
-0.66
JPY/BCH 0.0000 0.0000
-1.23
USD/ETC 0.1166 -0.0014
-1.18
BITCOIN/GBP 0.0165 0.0002
1.15

finanzen.net News

Datum Titel
07:39 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Nahost-Konflikt verdirbt Rekordlaune
07:36 Ölpreise steigen wegen Iran-Konflikt deutlich - Geben Teil der Gewinne wieder ab
07:34 ROUNDUP: Macron präsentiert neue Pläne für Frankreichs Atomwaffen
07:34 Klinik im Iran von Rakete getroffen
07:34 ROUNDUP: Verbrenner-Aus 2030? BGH prüft Klimaklagen gegen Autobauer
07:29 María Corina Machado kündigt baldige Rückkehr nach Venezuela an
07:28 Libanon: Dutzende Tote bei Israels Angriffen
07:25 WDH: Israel beginnt weitere Angriffswelle im Libanon
07:16 DAX-FLASH: Verluste erwartet wegen Eskalation in Nahost
07:04 ROUNDUP 2/Urlaub in der Kriegszone: Reisende sitzen in Nahost fest