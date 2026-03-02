Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich in Rot

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt verbuchte am Freitag Zuwächse.

Der SMI eröffnete die Sitzung bereits etwas fester und konnte im weiteren Verlauf die 14'000 Punkte-Hürde überspringen, wo er den Handelstag auch beendete. Sein Schlussstand: 14'014,30 Punkte (+0,72 Prozent)

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI starteten fester und konnten im Anschluss weitere Gewinne verzeichnen. Sie gingen ebenso 0,54 Prozent fester bei 19'255,70 Punkten bzw. 0,42 Prozent fester bei 2'215,00 Zählern in den Feierabend.

Während die US-Börsen nur wenige Impulse lieferten - insbesondere die NASDAQ kam durch Kursverluste bei NVIDIA unter Druck -, entwickelten sich die Börsen in Asien positiv. Am Markt war von einer insgesamt recht guten Stimmung vor dem Wochenende die Rede.

Insgesamt hielt sich aber ein gewisses Mass an Unsicherheit. "Irgendwie ist immer eine Grundnervosität zu spüren, dass es bald einmal zu einer grösseren Korrektur kommt", sagte ein Marktbeobachter. Mögliche Auslöser gebe es viele: von der Politik (Iran etc.) bis zu KI oder die Intransparenz im Private Credit Sektor.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Freitag zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung quasi unverändert, stieg im Anschluss vorübergehend ins Plus und tendierte am Freitagnachmittag nahe der Nulllinie. Er beendete den Handel 0,02 Prozent tiefer bei 25'284,26 Punkten.

In einem weiter von Vorsicht geprägten Umfeld hatte der DAX am Freitag seine jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Damit blieb das Börsenbarometer über der 25'000-Punkte-Marke, die er im frühen Wochenverlauf noch unterschritten hatte.

Für etwas Verstimmung sorgten zuletzt die stärker als erwartet gestiegenen US-Erzeugerpreise. Das Börsenbarometer blieb gleichwohl über der viel beachteten 25.000-Punkte-Marke, die es im Wochenverlauf überwunden hatte.

Der Iran kündigte nach einer Verhandlungsrunde mit den USA weitere Gespräche für kommende Woche an. Ab Montag seien in Wien, wo die Zentrale der Internationalen Atomenergiebehörde sitzt, "technische Gespräche" geplant, sagte Aussenminister Abbas Araghtschi vor Reportern. Sollten sie stattfinden, dürften Details eines möglichen Abkommens ausgehandelt werden.

Ob es aber tatsächlich zu einer weiteren Verhandlungsrunde beider Seiten kommen wird, ist noch unklar. US-Präsident Donald Trump hatte der iranischen Staatsführung vor einer Woche ein Ultimatum bis Anfang März gestellt. Das US-Militär hat inzwischen eine massive Streitmacht in die Region verlegt.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Freitag während der gesamten Sitzung in der Verlustzone.

Der Dow Jones zeigte sich schwächer und rutschte um 1,05 Prozent auf 48'977,92 Punkte ab.

Der NASDAQ Composite verlor zum Handelsschluss 0,92 Prozent und schloss auf 22'668,21 Zählern.

Anzeichen einer möglichen Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran haben die US-Börsen am Freitag ins Minus gedrückt. Hintergrund waren Händlern zufolge Medienberichte, laut denen die USA Mitarbeitern der Botschaft in Israel die sofortige Ausreise empfiehlt. Das schürte die Befürchtung eines möglichen unmittelbar bevorstehenden US-Militärschlags gegen den Iran. Für den Fall eines Angriffs schliessen Beobachter nicht aus, dass der Iran auch Ziele in Israel angreifen könnte. Überraschend deutlich gestiegene US-Erzeugerpreise nährten derweil Inflationssorgen.

Die Ölpreise legten in Erwartung einer Angebotsverknappung im Fall eines Militärschlags deutlich zu. Der "sichere Hafen" Gold holte die zwischenzeitlichen Verluste wieder auf und drehte ins Plus.

Die andauernden Nachwirkungen der NVIDIA-Geschäftszahlen traten dagegen etwas in den Hintergrund. Obwohl der Chiphersteller klar besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen vorgelegt hatte, hielten sich hartnäckig Bedenken bezüglich der schnell zunehmenden Konkurrenz, der Nachhaltigkeit der stark steigenden Kundennachfrage und der Unsicherheit darüber, wann es nachhaltige Renditen geben wird.

ASIEN

Die Börsen Fernost zeigen sich zum Wochenstart mehrheitlich in Rot.

In Tokio präsentiert sich der Nikkei 225 zeitweise mit einem Verlust von 1,58 Prozent bei 57'918,59 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zum Wochenstart unterdessen mit einem Plus von 0,56 Prozent bei 4'184,91 Zählern.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng stellenweise auf rotem Terrain bei Minus 1,53 Prozent bei 26'224,25 Einheiten und verliert auch anschliessend weiter an Boden.

Die Angriffe der USA und Israel gegen den Iran sorgen zu Wochenbeginn für teils kräftige Abgaben an den ostasiatischen Aktienmärkten. Im Gegenzug legen die Ölpreise stark zu und die Anleger schichten verstärkt in "sichere Häfen" wie Gold um. Die deutlichsten Abgaben verzeichnen die Börsen in Hongkong und Tokio, wo es für den Hang-Seng-Index und den Nikkei-225 abwärts geht. In Hongkong belasten zusätzlich Abgaben bei den Technologie-Werten.

Der Iran möchte nach Aussage von US-Präsident Donald Trump die Verhandlungen mit den USA wieder aufnehmen, nur einen Tag nach der Tötung des islamistischen Regime-Führers Ayatollah Ali Khamenei. "Sie wollen reden, und ich habe zugestimmt zu reden, also werde ich mit ihnen sprechen", sagte Trump dem US-Politikmagazin The Atlantic. Trump nannte aber keinen Zeitplan für Gespräche, gab allerdings an, dass einige der iranischen Offiziellen, die zuvor an Gesprächen mit den USA beteiligt waren, nun tot sind.

Die Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Weltwirtschaft hingen vom Öl- und Gasfluss durch die Strasse von Hormus ab, so der Leiter für Volkswirtschaft und Next Generation Research. "In den kommenden Wochen ist unser Basisszenario das übliche Muster eines kurzlebigen, aber diesmal intensiveren Öl- und Gaspreisanstiegs", so Rucker.

Die Angriffe der USA und Israel auf den Iran könnten für China "ein grösseres Problem" darstellen als die US-Operationen in Venezuela, so die Natixis-Ökonomin Alicia Garcia Herrero. Das Risiko für Chinas Energiesicherheit sei erheblich grösser, da China mehr Öl aus dem Iran als aus Venezuela importiere, merkt sie an. Zudem habe der Iran verbilligtes Rohöl geliefert, das die US-Sanktionen umgehe. China habe zudem eine 25-jährige strategische Partnerschaft mit dem Iran, die 2021 unterzeichnet wurde und eine Investition von 400 Milliarden US-Dollar in die iranischen Energie-, Infrastruktur- und Technologiesektoren umfasse.

