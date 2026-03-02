Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?

• TMTG erstmals mit positivem operativen Cashflow• Dennoch hoher Nettoverlust und kaum Umsätze• Spin-off von Truth Social wird diskutiert

Am Freitag hat die Trump Media & Technology Group, zu der die Social-Media-Plattform Truth Social, der Videostreaming-Dienst Truth+ und die Finanzdienstleistungs- und FinTech -Marke Truth.Fi gehören, Anlegern einen Blick in ihre Bücher gewährt und die Bilanz für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Während das operative Kerngeschäft rund um Truth Social weiterhin nur geringe Umsätze generiert, wuchs die Bilanzsumme deutlich.

TMTG mit Mini-Umsatz und hohem Verlust

Laut Pressemitteilung lag der Jahresumsatz von TMTG 2025 lediglich bei rund 3,7 Millionen US-Dollar. Demgegenüber stand ein Nettoverlust von 712,3 Millionen US-Dollar - eine deutliche Ausweitung gegenüber dem Vorjahr. Wie das Unternehmen angibt, sei der hohe Verlust vor allem "auf nicht realisierte Verluste aufgrund von einem Preisverfall bei digitalen Vermögenswerten und damit verbundenen Wertpapieren zurückzuführen". Der konsolidierte bereinigte EBITDA-Verlust habe bei 664,4 Millionen US-Dollar gelegen.

Gleichzeitig wies das Unternehmen zum Jahresende aber ein Finanzvermögen von rund 2,5 Milliarden US-Dollar aus - das ist mehr als dreimal so viel wie 2024. Zudem konnte erstmals ein positiver operativer Cashflow in Höhe von 14,8 Millionen US-Dollar erzielt werden. Diese Diskrepanz zwischen minimalem Umsatz und hoher bilanzieller Substanz verdeutlicht, dass TMTG inzwischen weit mehr als nur ein Social-Media-Anbieter ist. Vielmehr entwickelt sich die Gesellschaft zunehmend zu einer Beteiligungs- und Investmentplattform mit stark politisch aufgeladenem Markenwert.

"TMTG befindet sich in einer entscheidenden Phase unserer Expansion und Diversifizierung", wird CEO Devin Nunes in der Pressemitteilung zitiert. "Wir freuen uns darauf, unsere positive Entwicklung im Jahr 2026 und darüber hinaus fortzusetzen und TMTG als führendes Unternehmen in der 'America First'-Wirtschaft zu positionieren", so der CEO weiter.

Mögliches Spin-off von Truth Social: Befreiungsschlag oder Notlösung?

Parallel zur Bilanzvorlage kündigte TMTG in einer weiteren Pressemitteilung an, die Abspaltung von Truth Social als eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen zu prüfen. Hintergrund: Die Social-Media-Sparte soll vom restlichen Konzern getrennt werden, um Investoren eine klarere Bewertung der jeweiligen Geschäftsbereiche zu ermöglichen. Aktionäre der Muttergesellschaft würden im Falle einer Umsetzung Anteile an der neuen, eigenständigen Gesellschaft erhalten. Eine endgültige Vereinbarung über die Ausgliederung sei jedoch noch nicht getroffen worden

Laut "Reuters" hatte TMTG vor allem aufgrund der Konkurrenz durch grössere soziale Netzwerke und des ungleichmässigem Nutzerwachstums Schwierigkeiten, sein Mediengeschäft auszubauen. Mit einem Spin-off von Truth Social könnte sich das Unternehmen nun neu positionieren. Strategisch würde dies bedeuten, dass sich TMTG künftig stärker als technologie-orientierte Holding positioniert, während Truth Social eigenständig um Marktanteile im Social-Media-Wettbewerb kämpfen müsste.

Sollte man sich für ein Spin-off von Truth Social entscheiden, werde dieses laut Pressemitteilung erst nach dem milliardenschweren Zusammenschluss mit dem Fusionsenergie-Unternehmen TAE Technologies erfolgen, der im Dezember angekündigt wurde. Der als All-Stock-Deal konzipierte Zusammenschluss mit einem Volumen von rund sechs Milliarden US-Dollar dürfte TMTG in eine völlig neue Branche katapultieren: von der digitalen Medienwelt in die Hochtechnologie der Kernfusion. Beobachter sehen darin einen radikalen Diversifizierungsschritt, der das bisherige Profil des Konzerns grundlegend verändern würde.

So reagiert die TMTG-Aktie

An der NASDAQ hat die Aktie der Trump Media & Technology Group am Freitag zuletzt 2,28 Prozent auf 10,71 US-Dollar verloren. Damit summieren sich die Verluste seit Jahresbeginn auf 19,11 Prozent.

Redaktion finanzen.ch