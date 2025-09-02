Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich leichter

Am Dienstag ging es im Dow Jones via NYSE letztendlich um 0.55 Prozent auf 45’295.81 Punkte abwärts. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18.214 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.101 Prozent höher bei 45’590.96 Punkten in den Handel, nach 45’544.88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 44’948.16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 45’295.81 Einheiten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der Dow Jones mit 43’588.58 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42’305.48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, einen Stand von 41’563.08 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 6.85 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45’757.84 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Home Depot (+ 3.96 Prozent auf 348.25 EUR), Merck (+ 1.62 Prozent auf 85.48 USD), Boeing (+ 1.15 Prozent auf 237.38 USD), Walmart (+ 0.90 Prozent auf 97.85 USD) und Chevron (+ 0.77 Prozent auf 161.83 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Nike (-3.98 Prozent auf 74.29 USD), NVIDIA (-1.95 Prozent auf 170.78 USD), Goldman Sachs (-1.93 Prozent auf 730.85 USD), Cisco (-1.87 Prozent auf 67.80 USD) und Amazon (-1.60 Prozent auf 225.34 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 55’508’259 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.631 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

