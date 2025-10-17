Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
17.10.2025 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend höher
Die Aktie von Home Depot zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Home Depot-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 336,55 EUR zu.
Die Home Depot-Aktie notierte im BMN-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 336,55 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 46'239 Punkten tendiert. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 336,55 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 329,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 138 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 18,43 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 45.28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 43.18 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 16,27 USD je Home Depot-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
