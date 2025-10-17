Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’644 -0.5%  SPI 17’362 -0.5%  Dow 46’191 0.5%  DAX 23’831 -1.8%  Euro 0.9248 -0.2%  EStoxx50 5’607 -0.8%  Gold 4’250 -1.8%  Bitcoin 85’256 -0.4%  Dollar 0.7936 0.1%  Öl 61.4 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Darum zeigt sich der Franken nur wenig bewegt
SMG-Aktie: Über Mehrzuteilungsoption wurden Millionen Aktien von Altaktionären verkauft
Porsche-Aktie fest: Blume-Nachfolge geregelt
Roche-Aktie auf rotem Terrain: Genentech weitet Vertrieb von Xofluza in den USA aus - neue Gen-Sequenzierung-Technologie fordert Illumina heraus
KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Suche...

Home Depot Aktie 939360 / US4370761029

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 17.10.2025 22:33:47

Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Am Abend zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Home Depot
303.83 CHF -3.71%
Kaufen Verkaufen

Letztendlich stieg der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.52 Prozent auf 46’190.61 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18.575 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.733 Prozent höher bei 46’289.09 Punkten in den Freitagshandel, nach 45’952.24 Punkten am Vortag.

Bei 45’862.37 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 46’327.07 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 1.08 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 17.09.2025, den Wert von 46’018.32 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44’484.49 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2024, stand der Dow Jones bei 43’239.05 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 8.96 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 47’049.64 Punkte. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell American Express (+ 7.27 Prozent auf 346.62 USD), Apple (+ 1.96 Prozent auf 252.29 USD), Visa (+ 1.94 Prozent auf 341.89 USD), IBM (+ 1.92 Prozent auf 281.28 USD) und Home Depot (+ 1.55 Prozent auf 335.05 EUR). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-2.57 Prozent auf 527.08 USD), Salesforce (-1.19 Prozent auf 243.08 USD), Goldman Sachs (-0.97 Prozent auf 750.77 USD), Amazon (-0.67 Prozent auf 213.04 USD) und JPMorgan Chase (-0.33 Prozent auf 297.56 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 39’599’934 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.731 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com