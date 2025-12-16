Börse New York: NASDAQ Composite klettert zum Ende des Dienstagshandels

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.23 Prozent fester bei 23’111.46 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.328 Prozent auf 22’981.82 Punkte an der Kurstafel, nach 23’057.41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23’162.60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22’920.66 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 22’900.59 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, bei 22’333.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 20’173.89 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19.87 Prozent nach oben. Bei 24’019.99 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14’784.03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit PetMed Express (+ 35.89 Prozent auf 3.90 USD), Elron Electronic Industries (+ 24.44 Prozent auf 1.68 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 7.67 Prozent auf 4.63 USD), Cerus (+ 7.46 Prozent auf 2.16 USD) und Geospace Technologies (+ 7.16 Prozent auf 15.41 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil AXT (-12.34 Prozent auf 13.00 USD), Amkor Technology (-8.27 Prozent auf 40.28 USD), inTest (-7.79 Prozent auf 6.98 USD), Corcept Therapeutics (-7.08 Prozent auf 81.12 USD) und Photronics (-6.50 Prozent auf 34.36 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 40’138’128 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.619 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.38 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch