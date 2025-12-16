Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter

Am Dienstag verlor der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0.62 Prozent auf 48’114.26 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18.892 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.367 Prozent stärker bei 48’594.36 Punkten, nach 48’416.56 Punkten am Vortag.

Bei 48’452.17 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 47’946.25 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 47’147.48 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 16.09.2025, mit 45’757.90 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 43’717.48 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 13.50 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 48’886.86 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Walt Disney (+ 1.02 Prozent auf 111.62 USD), NVIDIA (+ 0.81 Prozent auf 177.72 USD), Boeing (+ 0.59 Prozent auf 206.71 USD), Amgen (+ 0.44 Prozent auf 326.74 USD) und Honeywell (+ 0.41 Prozent auf 198.26 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Johnson Johnson (-2.27 Prozent auf 209.30 USD), Chevron (-2.04 Prozent auf 146.75 USD), UnitedHealth (-2.02 Prozent auf 334.20 USD), Merck (-1.98 Prozent auf 98.27 USD) und IBM (-1.78 Prozent auf 303.18 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40’138’128 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.619 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8.74 erwartet. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch