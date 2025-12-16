Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

Zum Handelsschluss notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.24 Prozent leichter bei 6’800.26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54.020 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.227 Prozent auf 6’801.03 Punkte an der Kurstafel, nach 6’816.51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’819.27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’759.74 Zählern.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6’734.11 Punkten gehandelt. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, bei 6’606.76 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’074.08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 15.88 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’920.34 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Comcast (+ 5.39 Prozent auf 29.73 USD), United Airlines (+ 4.44 Prozent auf 112.48 USD), SanDisk (+ 3.69 Prozent auf 209.31 USD), Robinhood (+ 3.59 Prozent auf 119.40 USD) und Estée Lauder Companies (+ 3.33 Prozent auf 104.39 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Phillips 66 (-6.88 Prozent auf 131.78 USD), Humana (-6.03 Prozent auf 258.16 USD), NOV (-5.67 Prozent auf 15.32 USD), The Mosaic (-5.63 Prozent auf 23.46 USD) und APA (-5.18 Prozent auf 23.96 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40’138’128 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.619 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

