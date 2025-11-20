Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
KI-Hype 20.11.2025 19:02:00

NVIDIA mit starken Zahlen: Das bedeuten die Ergebnisse für die Aktien von AMD und Broadcom

NVIDIA mit starken Zahlen: Das bedeuten die Ergebnisse für die Aktien von AMD und Broadcom

Am Mittwoch hat NVIDIA überzeugende Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Das stützt auch die Aktien von AMD und Broadcom.

NVIDIA
152.46 CHF 1.89%
Kaufen Verkaufen
• NVIDIA hat Zahlen für Q3 des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt
• Quartalsbilanz übertrifft Erwartungen der Experten
• Starke NVIDIA-Zahlen beflügeln auch AMD und Broadcom

NVIDIA überzeugt mit Zahlenvorlage

NVIDIA hat am Mittwoch seine mit Spannung erwartete Quartalsbilanz vorgelegt - und die Erwartungen der Experten übertroffen. Das Unternehmen verzeichnete im abgelaufenen Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 1,30 US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte der Chipriese einen Gewinn von 0,78 US-Dollar je Aktie verbucht. Analysten hatten zuvor mit einem deutlichen Anstieg auf 1,25 US-Dollar gerechnet.

Auch der Umsatz des Chipkonzerns stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 kräftig und lag nun bei 57,01 Milliarden US-Dollar, nach 35,08 Milliarden US-Dollar im Vorjahrszeitraum. Die Umsatzschätzungen der Experten hatten sich zuvor auf 54,85 Milliarden US-Dollar belaufen.

Starke Zahlen heben die Laune

NVIDIAs starke Zahlen sorgen für Erleichterung bei den Anlegern, denn in den letzten Wochen waren die Sorgen über eine mögliche Blase bei Tech-Unternehmen, aufgrund der hohen Erwartungen an das zukünftige KI-Geschäft gewachsen.

Die NVIDIA-Aktie fällt nach einem zunächst starken Start im NASDAQ-Handel am Donnerstag zeitweise um 21,63 Prozent auf 183,48 US-Dollar. Seit Jahresbeginn konnte das Papier um rund 39 Prozent zulegen (Stand: Schlusskurs vom 19.11.2025).

AMD- und Broadcom-Aktien legen zu

Die starken Zahlen des Chipriesen beflügeln jedoch nicht nur die eigenen Anteilsscheine, sondern ziehen auch andere Branchentitel.

So ging es für die Papiere von Advanced Micro Devices (AMD) am Donnerstag im NASDAQ-Handel zuletzt um 5,35 Prozent auf 21,58 US-Dollar nach unten. Hier schlägt seit Jahresbeginn ein Plus von rund 85 Prozent zu Buche, womit die AMD-Aktie in diesem Zeitraum sogar deutlicher zulegen konnte als die NVIDIA-Aktie.

Die Broadcom-Aktie präsentiert sich am Donnerstag an der US-Techbörse NASDAQ zeitweise 0,49 Prozent im Plus bei 356,14 US-Dollar. Seit Jahresstart verteuerten sich die Titel um rund 53 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bitcoin-Treasury-Unternehmen Strategy weitet BTC-Reserven aus

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

