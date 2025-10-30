Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Apple Aktie 908440 / US0378331005

30.10.2025 21:57:36

Trotz Umsatzrückgang in China: Apple wächst wie erwartet - Aktie legt zu

Apple
217.05 CHF 1.60%
CUPERTINO (awp international) - Apple ist im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres 2024/25 trotz Problemen in China wie erwartet gewachsen. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent auf 102,5 Milliarden Dollar (89 Mrd Euro) gestiegen, teilte der iPhone-Hersteller am Donnerstag in Cupertino mit. Der operative Gewinn in den drei Monaten bis 27. September kletterte um knapp zehn Prozent auf 32,4 Milliarden Dollar.

Unter dem Strich verdiente der Konzern dank einer deutlich niedrigeren Steuerbelastung mit 27,5 Milliarden Dollar 86 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Umsatz lag im Rahmen der Prognosen der von Bloomberg befragten Experten; der Gewinn übertraf dagegen die Erwartungen.

Die Aktie verlor kurz nach der Veröffentlichung der Zahlen nachbörslich bis zu drei Prozent, drehte aber schnell ins Plus. Zuletzt zog der Kurs um rund drei Prozent auf 280 Dollar an. Damit lag der Kurs nachbörslich leicht über dem erst am Donnerstag im regulären Handel erreichten Rekordhoch von 274,14 Dollar./zb/he