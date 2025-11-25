Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
EFG-Aktie: Starkes Neugeld-Wachstum und Rekordgewinn
Goldpreis steigt kräftig - über Marke von 4.100 Dollar
Tesla oder General Motors: Welche Aktie für Anleger derzeit spannender ist
Aktien von Roche, Lonza und Co: Schweizer Pharmabranche erhält starkes Zukunftszeugnis
DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen überwiegend im Plus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag knapp im Minus starten. In Fernost sind unterdessen mehrheitlich Gewinne zu erkennen.

SCHWEIZ

Anleger an der Schweizer Börse griffen am Montag zu.

Der SMI nahm den Handel am Montag freundlich auf. Nachdem der Leitindex im weiteren Verlauf vorübergehend unter die Nulllinie zurückfiel, konnte er anschliessend moderat zulegen und schloss 0,17 Prozent höher bei 12'654,12 Punkten.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex und beendete den Handelstag 0,25 Prozent höher bei 17'386,54 Zählern bzw. 0,34 Prozent stärker bei 2'040,27 Einheiten.

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Montag zwar klar höher eröffnet, dann aber bald an Momentum verloren. Der Leitindex SMI hat denn auch die Marke von 12'700 Punkten, die er in einer frühen Phase überwunden hatte, wieder unterschritten. Im Handel war von fehlenden Anschlusskäufen und anhaltender Unsicherheit die Rede. Die anfänglichen deutlichen Avancen wurden vor allem als Fortsetzung der Aufwärtskorrektur vom Freitag gesehen - da waren die Märkte nach schlechtem Start bis Handelsschluss deutlich ins Plus vorgedrungen.

Für eine Beruhigung der Lage hatte der Präsident der Fed von New York, John Williams, mit Aussagen zum Thema Zinssenkungen gesorgt. Diese wurden so interpretiert, dass bei der nächsten Fed-Sitzung im Dezember mit einer weiteren Zinssenkung gerechnet werden kann. Aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten in Sachen Konjunktur und Inflation könnte sich dies laut Marktteilnehmern allerdings schnell wieder ändern. Für Enttäuschung sorgte ausserdem im Verlauf des Morgens der deutsche ifo-Index: So hat sich die Unternehmensstimmung im November wieder verschlechtert. "Von Konjunkturoptimismus mit Blick auf das Jahr 2026 kann jedenfalls kaum die Rede sein", kommentierte ein Ökonom.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag mit knappen Verlusten erwartet.

Der DAX notiert vorbörslich zeitweise etwas schwächer.

Nach dem positiven Wochenauftakt dürfte sich der DAX am Dienstag mit einer weiteren Stabilisierung zunächst schwer tun. Die Vorgaben aus den USA sind dabei nicht eindeutig: An den New Yorker Börsen hatte es am Montag einen zweiten Erholungstag gegeben, wobei der Dow Jones Industrial seinem Höhepunkt zu Zeiten des europäischen Handelsschlusses nahe war. Anleger setzen wieder vermehrt darauf, dass es im Dezember doch noch eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed geben könnte. Kritisch betrachtet werden unterdessen die Gespräche über einen Friedensplan für die Ukraine, wobei US-Präsident Donald Trump weiter hoffnungsvoll bleibt, dass diese zu einem Ergebnis führen. Die während des Krieges stark gelaufenen Rüstungswerte könnten deshalb im Fokus bleiben.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Montag in Grün.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,44 Prozent bei 46'448,76 Zählern in den Feierabend.
Der NASDAQ Composite schloss unterdessen mit einem Aufschlag von 2,69 Prozent bei 22'872,01 Zählern.

Haupttreiber war die seit Freitag wieder deutlich gestiegene Spekulation auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank am 10. Dezember. Zwar herrscht innerhalb des entscheidenden Offenmarktausschusses offenbar weiter Uneinigkeit, zuletzt meldete sich aber John Williams, Präsident der Fed von New York, mit der Aussage zu Wort, dass eine weitere Zinssenkung "in naher Zukunft" gerechtfertigt sein könnte. Und zwar, um die Zinsen näher an einen neutralen Bereich heranzuführen, die das Wachstum weder ankurbele noch bremse. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung wird am Zinsterminmarkt aktuell wieder bei 75 Prozent gesehen, verglichen mit rund 30 Prozent zur Mitte der Vorwoche.

Weiter Thema am Aktienmarkt war, ob die Bewertungen im Technologiesegment vor dem Hintergrund des KI-Hypes aus dem Ruder gelaufen sind und die sogenannte KI-Blase zu platzen droht. Aktuell scheint die Sorge darüber aber eher etwas abzuebben, auch nachdem NVIDIA in der Vorwoche auf breiter Front starke Zahlen präsentiert hatte.

ASIEN

Asiens Börsen weisen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise marginale 0,02 Prozent auf 48'616,59 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen um 0,86 Prozent aufwärts auf 3'869,74 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng stellenweise um 0,54 Prozent zu auf 25'855,67 Einheiten.

Nach oben geht es mit den Kursen an den asiatischen Börsen am Dienstag. Haupttreiber bleibt die wieder stark gestiegene Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im Dezember. Zuletzt hatte Fed-Präsident John Williams aus New York geäussert, dass eine weitere Zinssenkung "in naher Zukunft" gerechtfertigt sein könnte. Ins gleiche Horn stiessen nun Fed-Gouverneur Christopher Waller und Fed-Präsidentin Mary Daly aus San Francisco. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung auf der Fed-Sitzung am 10. Dezember ist auf in der Zwischenzeit 85 Prozent gestiegen, verglichen mit rund 30 Prozent zur Mitte der Vorwoche.

In Japan steht übergeordnet die Fiskalpolitik der neuen Premierministerin Sanae Takaichi im Fokus. Moody's Analytics äussert sich zurückhaltend: Die erste grosse politische Initiative möge zwar wie ein umfassender fiskalischer Impuls wirken, doch die Details zeichneten ein gemässigteres Bild. Die genannte Summe von 42,8 Billionen Yen - etwa 6,7 Prozent des BIP - sei, wie bei früheren Paketen, übertrieben. Sie umfasse Garantien, Kredite und Schätzungen der Ausgaben des Privatsektors. Rechne man das heraus, verblieben 21,3 Billionen Yen für Ausgaben und Steuersenkungen. Nominell übersteige dies die Pakete der Jahre 2023 und 2024 nur leicht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’197.28 19.43 BU9S6U
Short 13’467.94 13.73 BWCSGU
Short 13’979.35 8.83 ULESKU
SMI-Kurs: 12’654.12 24.11.2025 17:31:22
Long 12’148.83 19.29 SH7B4U
Long 11’871.12 13.58 SQFBLU
Long 11’393.33 8.99 SMJBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

