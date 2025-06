Tesla-Aktie sinkt: Stratege hält Tesla-Bewertung für kritisch

• Tesla setzt grosse Hoffnungen in den neuen Robotaxi-Dienst• Analyst warnt vor überzogenen Erwartungen• Kritik an überhoher Bewertung

Die an der NASDAQ gelistete Tesla-Aktie hat im Dienstagshandel deutliche 2,35 Prozent auf 340,47 Dollar verloren. Am Mittwoch kann sie sich nicht davon erholen, sie verliert um weitere 1,07 Prozent auf 337,12 Dollar.

Tesla-Bewertung überzogen?

Zuvor hatte Chad Morganlander, Senior Portfoliomanager bei den zur Investmentbank Stifel gehörenden Washington Crossing Advisors, in der Yahoo Finance-Sendung "Open Bid" auf eine grosse Diskrepanz zwischen der Bewertung des E-Auto-Pioniers und seinen Fundamentaldaten hingewiesen. So liege beispielsweise das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 178, während etwa der S&P 500 nur mit dem etwa 21-Fachen gehandelt werde. Zudem werde die Tesla-Aktie "mit dem Zehnfachen des Umsatzes gehandelt. Sie haben einen Multiplikator, der wahnsinnig ist", wird Morganlander zitiert.

Zweifel an Robotaxi-Geschäft

Auch die weiteren Aussichten des E-Auto-Herstellers sieht der Portfoliomanager wenig euphorisch. So zweifelt er daran, dass das gerade mit grossem Trara gestartete Robotaxi-Geschäft von Tesla wirklich ein grosser Erfolg werden wird. Dessen Debüt kommentierte der Experte mit den Worten: "Hier wird viel Show gemacht".

"Wir glauben, dass diese ganze Robotaxi-Idee, dass man sein Auto mitten in der Nacht losfahren lässt, um betrunkene Leute abzuholen, nur um Geld zu verdienen, vielleicht ein bisschen tollkühn ist. Wir würden stattdessen Alphabet wählen", argumentiert Morganlander und verriet, dass er persönlich Anteile des Techkonzerns besitzt, der den bereits seit Jahren etablierteren autonomen Taxidienst Waymo betreibt.

Teslas erster Robotaxi-Dienst in Austin gestartet

In der Stadt Austin im US-Bundesstaat Texas können ausgewählte Nutzer seit Sonntag per App v. Das Angebot ist jedoch zunächst auf einen überschaubaren Teil der Innenstadt von Austin begrenzt und erfolgt zunächst noch mit einem Aufpasser im Beifahrersitz der den Wagen bei Bedarf stoppen kann.

Der Tesla-Konzern setzt grosse Hoffnungen in das Robotaxi-Geschäft. CEO Elon Musk behauptet, dass die meisten neuen Tesla-Autos bereits alle nötige Technik an Bord hätten, um autonom unterwegs zu sein. Daher spricht er von Millionen selbstfahrenden Teslas auf den Strassen und einem Anteil von mehr als 90 Prozent am Robotaxi-Geschäft für seine Firma.

