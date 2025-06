Metaplanet-Aktie volatil: Milliardeninvestitionen in Bitcoin

• Metaplanet stockt Bitcoin-Bestand auf über 11'000 BTC auf• Weitere Milliardeninvestitionen durch US-Tochter geplant• Finanzierung durch Aktienemission

11'111 Bitcoins hat das japanische Unternehmen Metaplanet in seiner Bilanz. Der Wert des Kryptoinvestments übersteigt damit die Milliarden-Dollar-Marke, zum jüngsten Preis von rund 106'600 US-Dollar ist das Kryptoportfolio des Unternehmens rund 1,2 Milliarden US-Dollar wert.

Bitcoin-Strategie konsequent verfolgt

In regelmässigen Abständen erwirbt Metaplanet weitere Bitcoins, zuletzt am 23. Juni, als 1.111 Coins des Krypto-Urgesteins erworben wurden, wie das Unternehmen in einem Post auf X bekannt gab.

Für den jüngsten Kauf hat sich Metaplanet dabei einen zwischenzeitlichen Kursrutsch vom Wochenende zunutze gemacht, als der Kryptomarkt infolge der US-Luftangriffe auf Atomanlagen im Iran unter Druck geraten war. In Summe hat Metaplanet bereits 156,4 Milliarden Yen oder etwa 1,07 Milliarden US-Dollar für Bitcoins ausgegeben - und dafür einen Durchschnittspreis von 95'869 US-Dollar je BTC gezahlt.

Weitere Milliarden versorgt

Am Dienstag wurde dann klar, wie ambitioniert Metaplanet seine Bitcoin-Strategie verfolgt - in einer offiziellen Ankündigung teilte das Unternehmen mit, dass man bis zu fünf Milliarden US-Dollar in die Bitcoin-Reserve der US-Tochter, die vor rund einem Monat an den Start gegangen war, investieren will. Das Geld für die Zukäufe soll durch die Emission von Metaplanet-Aktien generiert werden, die in mehreren Schritten erfolgen soll. "Die USA als weltweit führendes Finanzzentrum bieten optimale Bedingungen für den effizienten und gross angelegten Erwerb und die Verwaltung von Bitcoins", teilte Metaplanet mit. "Während Metaplanet weiterhin Pionierarbeit bei der Einführung von Bitcoins in Unternehmen in Japan leistet, unterstreicht diese Expansion in den USA unsere Entschlossenheit, ein global integriertes Treasury-Modell zu etablieren. Das Unternehmen ist überzeugt, dass dieser Ansatz den Shareholder Value langfristig steigern, die Renditeeffizienz des Treasury verbessern und unsere führende Position bei Bitcoin-basierten Kapitalmarktinnovationen stärken wird."

Aktie mit starken Schwankungen

Die Metaplanet-Aktie hat mit kräftigen Verlusten auf die Ankündigung der geplanten Aktienemission reagiert. In Tokio ging es am Dienstag um 6,30 Prozent auf 1'532 JPY abwärts. Nur einen Tag später kommt es aber bereits zu einer gegenläufigen Entwicklung: Am Mittwoch war am Markt in Tokio ein Plus von 3,98 Prozent auf 1'593 JPY zu sehen. Damit steigen die Gewinne, die Anleger mit der Metaplanet-Aktie seit Jahresbeginn generiert haben, auf 357,76 Prozent.



Redaktion finanzen.ch