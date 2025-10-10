Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bookbuilding-Verfahren 10.10.2025 09:24:00

Idorsia-Aktie bricht ein: Platzierung von mehreren Millionen Aktien

Idorsia-Aktie bricht ein: Platzierung von mehreren Millionen Aktien

Das Pharmaunternehmen Idorsia hat im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens 16,4 Millionen neue sowie eigene Aktien zu einem Kurs von 4,00 Franken platziert.

Idorsia
4.00 CHF -13.05%
Kaufen Verkaufen
Damit nimmt das Unternehmen insgesamt 65,6 Millionen Franken ein.

12,9 Millionen Aktien seien neu aus dem Kapitalband geschaffen und ohne Bezugsrechte für bestehende Aktionäre ausgegeben worden, teilte Idorsia am Freitag mit. Diese Titel entsprächen 5,45 Prozent der rund 236 Millionen Idorsia-Aktien, die bisher an der Schweizer Börse SIX kotiert gewesen seien. 3,5 Millionen Aktien stammten aus dem Eigenbestand.

Die Platzierung seitens institutioneller Anleger sei überzeichnet gewesen, hiess es weiter. Die neuen Aktien können ab kommendem Montag an der SIX gehandelt werden.

Mit dem Erlös der Platzierung sollen die Kommerzialisierung des Schlafmedikaments Quviviq beschleunigt und die Entwicklung der Produktpipeline vorangetrieben sowie allgemeine Unternehmenszwecke finanziert werden, teilte Idorsia weiter mit.

Der Erlös stärke die Finanzlage und verlängere die Liquiditätsreichweite erheblich, wird Finanzchef Arno Groenewoud in der Mitteilung zitiert. Damit könnten die "Aktivitäten bis zur Erreichung der Gesamtprofitabilität im Jahr 2027" finanziert werden.

Die Idorsia-Aktien hatten am Donnerstagabend an der Schweizer Börse SIX bei 4,60 Franken geschlossen. Am Freitag geht es nun zeitweise um satte 12,61 Prozent runter auf 4,02 Franken.

pre/tp

Allschwil (awp)

