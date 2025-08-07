|Kurse + Charts + Realtime
|Rentabler Carl Zeiss Meditec-Einstieg?
|
07.08.2025 10:02:11
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren angefallen
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Carl Zeiss Meditec-Aktie gebracht.
Am 07.08.2020 wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie betrug an diesem Tag 92.95 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 107.585 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2025 gerechnet (47.88 EUR), wäre das Investment nun 5’151.16 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 48.49 Prozent.
Der Börsenwert von Carl Zeiss Meditec belief sich zuletzt auf 4.20 Mrd. Euro. Das Carl Zeiss Meditec-IPO fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 34.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
09:29
|Carl Zeiss Meditec-Aktie bricht ein: Carl Zeiss Meditec legt trotz US-Zöllen zu - Prognose bestätigt (AWP)
|
09:28
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
08:13
|Carl Zeiss Meditec bestätigt Ausblick nach neun Monaten (Dow Jones)
|
07:00
|EQS-News: Carl Zeiss Meditec erzielt Umsatz- und Ergebniswachstum nach neun Monaten 2024/25 (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Carl Zeiss Meditec grows revenue and earnings in the first nine months of 2024/25 (EQS Group)
|
06.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: Das macht der TecDAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
05.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|08:27
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
