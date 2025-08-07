TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren angefallen

Am 07.08.2020 wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie betrug an diesem Tag 92.95 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 107.585 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2025 gerechnet (47.88 EUR), wäre das Investment nun 5’151.16 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 48.49 Prozent.

Der Börsenwert von Carl Zeiss Meditec belief sich zuletzt auf 4.20 Mrd. Euro. Das Carl Zeiss Meditec-IPO fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 34.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch