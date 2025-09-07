|Profitables SUI-Investment?
|
07.09.2025 11:03:09
So viel hätten Anleger an einem Sui-Investment von vor 1 Jahr verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Sui-Investments gewesen.
Am 06.09.2024 kostete Sui 0.8381 USD. Bei einer Investition von 100 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 119.31 Sui. Das Investment hätte nun einen Wert von 398.03 USD, da sich der Wert eines Coins am 06.09.2025 auf 3.336 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 298.03 Prozent angewachsen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.09.2024 bei 0.9173 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 04.01.2025 bei 5.296 USD.
Redaktion finanzen.net
