Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’371 -0.1%  SPI 17’113 0.0%  Dow 45’401 -0.5%  DAX 23’597 -0.7%  Euro 0.9353 0.0%  EStoxx50 5’318 -0.5%  Gold 3’587 1.1%  Bitcoin 88’332 -0.9%  Dollar 0.7982 0.0%  Öl 65.6 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Wie werden die Punkte ermittelt? Der DAX und seine Entstehungsgeschichte
So viel hätten Anleger an einem Sui-Investment von vor 1 Jahr verdient
So viel Wert wäre mit einer Aptos-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot
Suche...
Plus500 Depot
Profitables SUI-Investment? 07.09.2025 11:03:09

So viel hätten Anleger an einem Sui-Investment von vor 1 Jahr verdient

So viel hätten Anleger an einem Sui-Investment von vor 1 Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Sui-Investments gewesen.

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 06.09.2024 kostete Sui 0.8381 USD. Bei einer Investition von 100 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 119.31 Sui. Das Investment hätte nun einen Wert von 398.03 USD, da sich der Wert eines Coins am 06.09.2025 auf 3.336 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 298.03 Prozent angewachsen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.09.2024 bei 0.9173 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 04.01.2025 bei 5.296 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Inside Krypto

02.09.25Hashdex Logo Hashdex: Der schlafende Riese erwacht: Das aktuelle Investment-Case für Ethereum | Lesen Sie das CIO-Update
19.08.25Hashdex Logo Hashdex: ETF-Zuflüsse nehmen Fahrt auf: ETH steigt | Lesen Sie den Hash Insider
13.08.25Hashdex Logo Hashdex: ETH verringert Performance-Abstand zu BTC | Lesen Sie den Hash Insider
06.09.25Finixio Crypto Logo Ethereum Kurs Prognose: On-Chain-Daten vs ETFs
06.09.25Finixio Crypto Logo Hat die Deutsche Regierung verpasst 50.000 Bitcoin zu beschlagnahmen?
06.09.25Finixio Crypto Logo Snorter Token Presale – Der Solana Meme Trading Bot nimmt Form an
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin

💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?

Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.

Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?

🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! | BX Swiss TV