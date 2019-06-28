|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Carl Zeiss Meditec Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen von 70 auf 68 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die schwer abzusehende Entwicklung im Geschäft mit refraktiven Lasern mit China bleibe der größte Quell der Unsicherheit bei dem Medizintechnikunternehmen, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine neuen Schätzungen berücksichtigten zudem stärkere Belastungen von der Währungsseite. Andererseits schienen die Ergebnisse langsam die Talsohle zu erreichen./mf/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:30 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Buy
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.44 €
|
Abst. Kursziel*:
56.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.04%
|
Analyst Name::
Alexander Galitsa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
07.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Freundlicher Handel: MDAX letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Donnerstagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Donnerstagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
07.08.25
|XETRA-Handel TecDAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Freundlicher Handel: MDAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
07.08.25