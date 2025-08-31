|Kurse + Charts + Realtime
31.08.2025 22:30:38
So schätzen die Analysten die Amazon-Aktie im August 2025 ein
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Amazon-Aktie.
Im August 2025 haben 26 Experten die Amazon-Aktie analysiert.
26 Experten empfehlen die Amazon-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 268,88 USD, was einem erwarteten Anstieg von 39,88 USD zum aktuellen NAS-Stand der Amazon-Aktie von 229,00 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|265,00 USD
|15,72
|21.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|265,00 USD
|15,72
|20.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|265,00 USD
|15,72
|14.08.2025
|UBS AG
|271,00 USD
|18,34
|14.08.2025
|UBS AG
|271,00 USD
|18,34
|01.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|01.08.2025
|RBC Capital Markets
|240,00 USD
|4,80
|01.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|265,00 USD
|15,72
|01.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|265,00 USD
|15,72
|01.08.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Annette Shaff / Shutterstock.com
