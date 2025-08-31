Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktie im Fokus 31.08.2025 22:30:38

So schätzen die Analysten die Amazon-Aktie im August 2025 ein

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Amazon-Aktie.

Amazon
184.34 CHF -0.91%
Im August 2025 haben 26 Experten die Amazon-Aktie analysiert.

26 Experten empfehlen die Amazon-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 268,88 USD, was einem erwarteten Anstieg von 39,88 USD zum aktuellen NAS-Stand der Amazon-Aktie von 229,00 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.265,00 USD15,7221.08.2025
Jefferies & Company Inc.265,00 USD15,7220.08.2025
JP Morgan Chase & Co.265,00 USD15,7214.08.2025
UBS AG271,00 USD18,3414.08.2025
UBS AG271,00 USD18,3401.08.2025
DZ BANK--01.08.2025
RBC Capital Markets240,00 USD4,8001.08.2025
JP Morgan Chase & Co.265,00 USD15,7201.08.2025
Jefferies & Company Inc.265,00 USD15,7201.08.2025

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Annette Shaff / Shutterstock.com