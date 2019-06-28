Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.08.2025 07:01:36

Carl Zeiss Meditec Sector Perform

Carl Zeiss Meditec
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 60 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Jack Reynolds-Clark passte seine Erwartungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an einen enttäuschenden Bericht zum dritten Geschäftsquartal an. Es bestehe erhebliche Unsicherheit hinsichtlich des Zeitpunkts der Erholung des chinesischen Marktes für refraktive Optik. Er verlagerte außerdem den Bewertungszeitraum mehr in die Zukunft./rob/tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sector Perform
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
42.90 € 		Abst. Kursziel*:
9.56%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
42.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.27%
Analyst Name::
Jack Reynolds-Clark 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

