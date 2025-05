NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Underweight" belassen. Anchal Verma bleibt in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung vorsichtig für das zweite Halbjahr des Medizintechnikonzerns. Verma rechnet wegen der US-Zollpolitik, Wechselkurseffekten und einer zuletzt vorgezogenen Nachfrage mit Gegenwind und warnt deshalb davor, die Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal auf das restliche Jahr hochzurechnen./rob/gl/ag;