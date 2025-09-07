So viel Wert wäre mit einer Aptos-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Anzeige

Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 5.698 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in APT investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1’755.15 Aptos. Da sich der Kurs von APT-USD gestern auf 4.202 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’374.55 USD wert. Damit wäre die Investition um 26.25 Prozent gesunken.

Bei 3.925 USD erreichte die Kryptowährung am 22.06.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.12.2024 erreichte Aptos sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14.70 USD.

Redaktion finanzen.net