|APT-Investition im Fokus
|
07.09.2025 11:03:09
So viel Wert wäre mit einer Aptos-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Aptos-Einstieg gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 5.698 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in APT investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1’755.15 Aptos. Da sich der Kurs von APT-USD gestern auf 4.202 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’374.55 USD wert. Damit wäre die Investition um 26.25 Prozent gesunken.
Bei 3.925 USD erreichte die Kryptowährung am 22.06.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.12.2024 erreichte Aptos sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14.70 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|88’408.68683
|-0.85%
|Handeln
|Vision
|0.12477
|-1.41%
|Handeln
|Ethereum
|3’436.84930
|-0.81%
|Handeln
|Ripple
|2.26058
|0.35%
|Handeln
|Solana
|162.83348
|-0.25%
|Handeln
|Cardano
|0.66449
|1.88%
|Handeln
|Polkadot
|3.05199
|0.64%
|Handeln
|Chainlink
|17.82651
|-0.99%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|2.14%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|3.69%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin
💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?
Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.
Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?
🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!