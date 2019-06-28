Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

94.40
CHF
-0.60
CHF
-0.63 %
28.06.2019
SWX
21.08.2025 06:53:20

Carl Zeiss Meditec Hold

Carl Zeiss Meditec
40.24 CHF -1.55%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 65 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es gebe zu viele Unsicherheiten für eine positivere Sicht auf die Aktie, schrieb Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Medizintechnikkonzern kämpfe seit dem Ende der Corona-Pandemie mit einer Vielzahl von Problemen, die Wachstum und Margen belasteten. Der Experte verwies auf eine schwache Verbraucherstimmung, die volumenbasierte Beschaffung in China und die Auswirkungen der hohen Zinsen auf Investitionen in den USA. Die Ausrichtung auf eine Erholung in China sei ein wesentliches Hindernis für eine bessere Einschätzung der Aktie, die seit ihrem Hoch 2021 rund 80 Prozent an Wert verloren habe./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 16:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
42.90 € 		Abst. Kursziel*:
9.56%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
42.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.27%
Analyst Name::
Sam England 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

