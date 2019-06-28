|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Carl Zeiss Meditec Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 65 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es gebe zu viele Unsicherheiten für eine positivere Sicht auf die Aktie, schrieb Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Medizintechnikkonzern kämpfe seit dem Ende der Corona-Pandemie mit einer Vielzahl von Problemen, die Wachstum und Margen belasteten. Der Experte verwies auf eine schwache Verbraucherstimmung, die volumenbasierte Beschaffung in China und die Auswirkungen der hohen Zinsen auf Investitionen in den USA. Die Ausrichtung auf eine Erholung in China sei ein wesentliches Hindernis für eine bessere Einschätzung der Aktie, die seit ihrem Hoch 2021 rund 80 Prozent an Wert verloren habe./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
42.90 €
|
Abst. Kursziel*:
9.56%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
42.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.27%
|
Analyst Name::
Sam England
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
20.08.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell (finanzen.ch)
|
14.08.25
|TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich stärker (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX klettert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
|
14.08.25
|TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Schwacher Handel: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)