Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’856 0.9%  SPI 16’571 1.0%  Dow 43’968.6 -0.5%  DAX 24’193 1.1%  Euro 0.9407 0.0%  EStoxx50 5’332 1.3%  Gold 3’398 0.0%  Bitcoin 94’267 -0.4%  Dollar 0.8070 0.1%  Öl 65.9 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
RTL-Aktie: Weniger Umsatz und Gewinn
Monatsbericht von Clara Technologies vorgestellt: Aktie verzeichnet leichten Rückgang
Goldpreis: USA verhängt Importzölle auf Gold
Ausblick: Canopy Growth stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Jungheinrich-Aktie schwächer: Jungheinrich verdient weniger
Suche...
Plus500 Depot

Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

94.40
CHF
-0.60
CHF
-0.63 %
28.06.2019
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.08.2025 08:10:06

Carl Zeiss Meditec Underweight

Carl Zeiss Meditec
47.92 CHF -0.48%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Quartalszahlen von 41 auf 35,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Zyklus sinkender Marktschätzungen für den Hersteller medizintechnischer Geräte setze sich fort, schrieb Anchal Verma in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es stünden weitere Senkungen bevor. Der zuletzt geschrumpfte chinesische Markt für Refraktionschirurgie dürfte sich im August und September verbessern./rob/bek/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 20:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
35.10 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
43.44 € 		Abst. Kursziel*:
-19.20%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
43.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.46%
Analyst Name::
Anchal Verma 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?