ATOSS Software-Investmentbeispiel 06.10.2025 10:02:29

TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ATOSS Software-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ATOSS Software-Investment gewesen.

ATOSS Software
96.50 CHF -5.85%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurde die ATOSS Software-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 61.10 EUR. Bei einem ATOSS Software-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16.367 ATOSS Software-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’806.87 EUR, da sich der Wert eines ATOSS Software-Anteils am 03.10.2025 auf 110.40 EUR belief. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’806.87 EUR, was einer positiven Performance von 80.69 Prozent entspricht.

Insgesamt war ATOSS Software zuletzt 1.76 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der ATOSS Software-Aktie fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines ATOSS Software-Anteils bei 31.50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

