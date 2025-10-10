Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’557 -0.5%  SPI 17’326 -0.2%  Dow 46’735 0.3%  DAX 24’208 0.2%  Euro 0.9240 0.0%  EStoxx50 5’668 0.5%  Gold 4’091 -0.8%  Bitcoin 88’586 1.2%  Dollar 0.7959 0.0%  Öl 65.7 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Super Micro Computer-Aktie unter Druck: Gesenkte Umsatzprognose schickt Kurs auf Talfahrt
Goldpreis vor erstem Wochenverlust seit August
HENSOLDT-Aktie höher: Ausblick für Book-to-Bill-Rate und Marge angehoben - Rheinmetall- und RENK-Aktie steigen mit
BB Biotech-Aktie: Hoher Gewinn im dritten Quartal
LUKOIL-Aktie: US-Sanktionen könnten Tochterfirma Litasco treffen
Suche...
200.- Saxo-Deal

ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400

102.48
CHF
5.98
CHF
6.20 %
10.10.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.10.2025 07:14:38

ATOSS Software Buy

ATOSS Software
102.48 CHF 6.20%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Quartalszahlen hätten demonstriert, dass man das Geschäft des Softwareanbieters und den Aktienkurs nicht abschreiben sollte, schrieb Gustav Froberg am Donnerstagnachmittag in einem Rückblick auf den Zwischenbericht. Das Umsatzwachstum habe sich moderat beschleunigt, die Nachfrage scheine sich verbessert zu haben, und die Margen blieben hoch, was zu einer Anhebung der Margenprognose geführt habe. Froberg sieht Potenzial für eine langfristig weiterhin starke Ertragsentwicklung./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
150.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
119.60 € 		Abst. Kursziel*:
25.42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
120.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse