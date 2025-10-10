ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
ATOSS Software Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Quartalszahlen hätten demonstriert, dass man das Geschäft des Softwareanbieters und den Aktienkurs nicht abschreiben sollte, schrieb Gustav Froberg am Donnerstagnachmittag in einem Rückblick auf den Zwischenbericht. Das Umsatzwachstum habe sich moderat beschleunigt, die Nachfrage scheine sich verbessert zu haben, und die Margen blieben hoch, was zu einer Anhebung der Margenprognose geführt habe. Froberg sieht Potenzial für eine langfristig weiterhin starke Ertragsentwicklung./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
119.60 €
|
Abst. Kursziel*:
25.42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
120.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
