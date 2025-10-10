ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
102.48CHF
5.98CHF
6.20 %
10.10.2025
BRXC
24.10.2025 11:17:02
ATOSS Software Buy
ATOSS Software
102.48 CHF 6.20%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Das dynamische Wachstum setze sich bei Atoss fort, lobte Felix Ellmann am Freitag die jüngsten Geschäftszahlen. Die Margen entwickelten sich stark./rob/ajx/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
157.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
119.60 €
|
Abst. Kursziel*:
31.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
119.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.27%
|
Analyst Name::
Felix Ellmann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
