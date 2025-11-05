Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Experten-Erwartungen 05.11.2025 21:43:00

Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Demnächst wird Airbnb die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

Airbnb gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

32 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 35 Analysten ein Plus von 9,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,08 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 37 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,22 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,11 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 41 Analysten von durchschnittlich 12,12 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 11,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Airbnb-Aktie fällt: 65`000 Anzeigen für Wohnungen in Spanien müssen gelöscht werden
Airbnb-Aktie verliert dennoch deutlich: Airbnb kann Gewinn steigern
Airbnb-Aktie leichter: Städtische Initiative will Kurzzeitmieten in Zürich einschränken

Bildquelle: Ink Drop / Shutterstock.com

