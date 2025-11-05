Airbnb Aktie 58382412 / US0090661010
|
05.11.2025 21:43:00
Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Demnächst wird Airbnb die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.
Airbnb gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
32 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 35 Analysten ein Plus von 9,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,08 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 37 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,22 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,11 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 41 Analysten von durchschnittlich 12,12 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 11,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
