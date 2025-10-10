Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400

102.48
CHF
5.98
CHF
6.20 %
10.10.2025
BRXC
24.10.2025 13:20:38

ATOSS Software Buy

ATOSS Software
102.48 CHF 6.20%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software von 130 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Atoss sei einer seiner Favoriten für die Berichtssaison gewesen, und dies habe man mit starken Ergebnissen gerechtfertigt, schrieb Nicolas Herms in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Auftragseingang und Profitabilität hätten enorm angezogen. Investitionen zahlten sich aus./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
140.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
119.60 € 		Abst. Kursziel*:
17.06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
120.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.28%
Analyst Name::
Nicolas Herms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse