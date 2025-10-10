ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
102.48CHF
5.98CHF
6.20 %
10.10.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.10.2025 13:20:38
ATOSS Software Buy
ATOSS Software
102.48 CHF 6.20%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software von 130 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Atoss sei einer seiner Favoriten für die Berichtssaison gewesen, und dies habe man mit starken Ergebnissen gerechtfertigt, schrieb Nicolas Herms in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Auftragseingang und Profitabilität hätten enorm angezogen. Investitionen zahlten sich aus./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
140.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
119.60 €
|
Abst. Kursziel*:
17.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
120.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.28%
|
Analyst Name::
Nicolas Herms
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
